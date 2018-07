Militantes da Al-Qaeda fogem de penitenciária Vários integrantes da célula da Al-Qaeda no Iêmen conseguiram escapar ontem de uma penitenciária na região portuária de Áden, sul do país. Uma autoridade iemenita disse que 10 detentos fugiram, enquanto outro funcionário afirmou que foram 15. A fuga teve toques cinematográficos: os militantes teriam, sozinhos, cavado um túnel de 40 metros. No entanto, há suspeitas de conivência das autoridades prisionais. Parte dos presos tinha sido condenada por homicídio e um deles por roubo a banco.