Militantes do Al-Shabab dizem 'resistir' em shopping do Quênia

NAIRÓBI - A milícia radical somali Al-Shabab disse nesta terça-feira, 24, que militantes continuam entrincheirados no shopping center queniano atacado no fim de semana, em meio a "diversos corpos". Até agora, o número de mortos divulgado foi 62.

As forças quenianas continuam vasculhando o shopping Westgate em busca de possíveis militantes. Fontes ocidentais acreditam que o grupo inclua cidadãos americanos e possivelmente uma britânica, viúva de um homem-bomba que participou do atentado em 2005 em Londres. O Al-Shabab negou que haja o envolvimento de estrangeiros.

"Ainda há pistoleiros no prédio", disse um oficial de inteligência, pedindo anonimato e falando perto do shopping, que está cercado por soldados. Sobre a presença de reféns, ele disse: "Ainda não temos certeza". Tiros esporádicos e uma explosão marcaram o quarto dia de impasse no shopping, invadido na hora do almoço do sábado 21, num período de grande movimento.

Helicópteros continuam sobrevoando o shopping, que é muito frequentado por estrangeiros. O Al-Shabab diz ter cometido o ataque para forçar o governo queniano a retirar suas forças militares da Somália, onde participam do combate ao grupo islâmico. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, prometeu não fazer concessões.

O ataque ocorre num momento em que vários grupos islâmicos violentos, em diversos países da África, atacam alvos governamentais e interesses internacionais, aproveitando-se de insatisfações locais, mas sempre partilhando de um credo anticristão e antiocidental.

Enquanto as autoridades quenianas dizem que o fim do cerco está "muito perto", o Al-Shabab afirma que seus militantes continuam resistindo e que seus reféns permanecem vivos. "Há um grande número de corpos ainda espalhados dentro do shopping e os mujahideen (combatentes religiosos) resistem #Westgate", disse o grupo pelo Twitter.

"Os reféns que estão sendo mantidos pelos Mujahideen dentro do #Westgate ainda estão vivos, com aspecto bastante desconcertado, mas, vivos". Os combatentes, disse o grupo, estão "serenos e percorrendo o shopping com bastante sangue frio".

Pessoas que antes ajudaram a retirar corpos do shopping disseram acreditar que ainda há muitos cadáveres no interior do prédio, o que sugere que o número oficial de mortos pode subir.

Militares quenianos afirmaram que suas forças ainda estão fazendo "operações de limpeza" no shopping. O Ministério do Interior disse que suas forças já controlam o complexo, e que todos os reféns foram soltos./ REUTERS

Vídeo mostra movimentação ao redor do shopping: