Militantes do Taleban afegão são soltos no Paquistão O Paquistão liberou nesta quarta-feira diversos prisioneiros da milícia fundamentalista islâmica Taleban após pedido do governo do Afeganistão. A ação visa a facilitar o processo para fechar um acordo de paz com o grupo militante afegão, informaram autoridades paquistanesas.