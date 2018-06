Militantes do Taleban são mortos no Paquistão

Três dos militantes foram mortos pelas forças de segurança e os outros dois detonaram as bombas que carregavam no corpo. Outros cinco militantes morreram durante o ataque ao aeroporto, no sábado à noite. Quatro civis morreram e 40 ficaram feridos no sábado, e um policial morreu no confronto do domingo.

Peshawar fica no limite da região tribal do Paquistão e é vista como o principal santuário para militantes da Al-Qaeda e do Taleban no país. A cidade já foi atacada várias vezes nos últimos anos, mas o ataque de sábado foi o primeiro contra o aeroporto, que é usado tanto pela força aérea quanto por autoridades civis.

Esta foi a terceira grande base militar atacada pelo Taleban nos últimos 18 meses, o que mostra que o grupo mantém sua força apesar das ofensivas do exército na região.

Os dez membros do Taleban iniciaram o ataque de sábado lançando foguetes contra o muro que cerca o aeroporto. Depois, detonaram dois carros-bomba e minas antitanque para tentar invadir o local, segundo militares, mas nenhum deles conseguiu entrar no aeroporto.

Os civis que foram mortos e feridos durante o ataque eram moradores de bairros próximos ao aeroporto. Ainda não se sabe se eles foram vítimas dos foguetes e bombas ou do fogo cruzado entre as forças de segurança e os militantes. As informações são da Associated Press.