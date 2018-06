Militantes egípcios publicam vídeo de decapitação

O grupo Ansar Beit al-Maqdis, nome que significa Campeão de Jerusalém em árabe, publicou um vídeo de 30 minutos mostrando confissões detalhadas dos quatro homens. Eles foram, então, vendados e decapitados por militantes mascarados.

Uma autoridade de segurança do Egito confirmou a autenticidade do vídeo. Ele falou em condição de anonimato porque não estava autorizado a falar com a imprensa.

No passado, o Ansar Beit al-Maqdis admitiu ser responsável por uma série de explosões suicidas que miravam principalmente as forças de segurança egípcias, apresentado os ataques como uma vingança pela repressão do governo contra apoiadores islâmicos que derrubaram o ex-presidente Mohammed Morsi. Fonte: Associated Press.