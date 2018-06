Militantes incendeiam caminhões-tanque no Afeganistão Militantes ligados ao Taleban incendiaram centenas de caminhões-tanque em um estacionamento nos arredores de Cabul, capital do Afeganistão. O porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, disse que os militantes tinham como alvo caminhões das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).