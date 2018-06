Militantes iraquianos vão se reagrupar, diz Pentágono

O presidente dos líderes de juntas militares, general Martin Dempsey, afirmou que é possível conter os insurgentes, mas que isso não pode ser feito de forma permanente sem atacar o grupo na Síria. Falando a repórteres junto a Hagel, Dempsey disse que não estava prevendo ataques aéreos no território sírio, mas que o problema deve ser enfrentado diplomaticamente, politicamente e militarmente pelos EUA e por seus aliados.

Hagel disse que todas as opções estavam sendo consideradas, incluindo ataques aéreos na Síria. Os EUA restringiram sua ação militar no Iraque, mas as preocupações com a segurança na região são crescentes. Os comandantes do Estado Islâmico têm estendido seu controle enquanto trabalham de fortalezas seguras na Síria. Fonte: Associated Press.