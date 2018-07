Militantes lançam ataque contra região fronteiriça do Paquistão

PESHAWAR - Cerca de 250 militantes atravessaram a fronteira a partir do Afeganistão e realizaram um ataque contra um vilarejo paquistanês nesta quinta-feira, 16, disseram autoridades de segurança e moradores.

A ofensiva contra o vilarejo pró-governo aparentava ser parte da nova campanha do Taliban paquistanês de ataques em larga escala.

Uma autoridade da inteligência disse que seis civis foram mortos depois que militantes abriram fogo com rifles AK-47. Duas mulheres ficaram feridas, disse Shah Naseem, uma autoridade do governo.

"Eles vieram das montanhas, onde não temos nenhum posto de segurança", disse outra autoridade do governo, Faramoosh Khan. "Os moradores do vilarejo nos disseram que os militantes também usaram granadas lançadas por foguetes contra as casas."

Um porta-voz das forças paramilitares do Paquistão confirmou o ataque, mas não deu maiores detalhes.

O Taliban paquistanês vem aumentando os ataques contra o governo depois de alertar que vingaria a morte de Osama bin Laden por forças especiais norte-americanas no início de maio.

Segundo analistas, combatentes do Taliban paquistanês que fugiram para o Afeganistão após as ofensivas do Exército se uniram aos aliados no país vizinho para reagrupar e ameaçar novamente as regiões fronteiriças do Paquistão.

O ataque desta quinta-feira ocorreu na região de Bajaur, no lado oposto da fronteira em relação à província afegã de Kunar.