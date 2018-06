Militantes lançarão novo ataque, diz militar iraquiano

Os confrontos pelo controle da refinaria de Beiji, que fica 250 quilômetros ao norte de Bagdá, teve início na terça-feira.

Al-Qureishi disse que a mais recente tentativa de tomada da instalação aconteceu na noite de quinta-feira. Nesta sexta-feira, ele disse à Associated Press que acredita que os militantes estejam se reagrupando para lançar um novo ataque. Não é possível verificar as afirmações do coronel.

A perda do controle da refinaria seria um símbolo devastador para o governo do primeiro-ministro Nouri al-Maliki, que parece impotente em face da ofensiva dos militantes sunitas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), que já tomaram boa parte do norte do Iraque desde a semana passada. Fonte: Associated Press.