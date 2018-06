Militantes matam 15 e ferem 68 pessoas na Nigéria

MAIDUGURI - Suspeitos de integrarem o grupo militante islâmico Boko Haram mataram 15 pessoas em um ataque na cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, informou uma autoridade da agência estatal de emergência nesta segunda-feira, 02.

+++ Boko Haram enganou e raptou 110 nigerianas

Bello Dambatta, presidente da Agência de Gerenciamento de Emergências do Estado (SEMA, sigla em inglês), disse que 68 pessoas ficaram feridas no ataque ocorrido no domingo, 01. Este é o ataque mais significativo na cidade desde que o governo disse na semana passada que está em negociações com os insurgentes. /Reuters