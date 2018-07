Militantes matam ao menos cinco civis no Paquistão Militantes armados cruzaram hoje a fronteira do Afeganistão e invadiram uma vila no cinturão tribal paquistanês, matando cinco civis, informaram funcionários do Paquistão. Já funcionários afegãos negaram qualquer ataque do tipo e acusaram tropas paquistanesas de matar seis pessoas em um ataque ontem com foguetes.