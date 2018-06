Militantes paquistaneses matam 41 em execução em massa

Os EUA pressionam há muito tempo o Paquistão, seu aliado e possuidor de armas nucleares, a reprimir mais duramente tanto os grupos militantes locais como o Talibã, quanto outros grupos, que estão baseados no seu território e atacam as forças ocidentais no Afeganistão.

No norte, 21 homens que trabalhavam para uma força paramilitar apoiada pelo governo e que haviam sido sequestrados na semana passada, foram executados durante a noite, disse uma autoridade da província.

Enquanto isso, no sudoeste do país, 20 peregrinos xiitas morreram e 24 ficaram feridos, quando um carro-bomba atingiu seu comboio de ônibus, enquanto ele se dirigia para a fronteira com o Irã, disse um médico.

O grupo de direitos humanos Human Rights Watch, baseado em Nova York, já registrou a morte de mais de 320 xiitas no Paquistão este ano e disse que os ataques estavam aumentando. Ele disse que o fracasso do governo em prender ou processar os acusados, sugeria que o país está "indiferente" aos homicídios.

O Paquistão, visto como crucial para os esforços dos EUA em estabilizar a região, antes que as forças da OTAN se retirem do Afeganistão até o final de 2014, nega as alegações que apoia grupos militantes como o Talibã Afegão e a rede Haqqani.

Autoridades afegãs dizem que o Paquistão parece estar mais confiável e sincero do que nunca nos esforços para estimular a paz no Afeganistão.

Em casa, o país enfrenta uma variedade de grupos militantes altamente letais que realizam atentados suicidas, atacam instalações policiais e militares e lançam ataques sectários como o do ônibus no sudeste.

Testemunhas disseram que a explosão visou os três ônibus, quando eles estavam ultrapassando um carro, a cerca de 60 km ao oeste de Quetta, capital da pouco populosa província de Baluchistão.

"O ônibus perto do nosso pegou fogo imediatamente", disse o peregrino Hussein Ali, de 60 anos. Vinte pessoas morreram e 24 ficaram feridas, disse um funcionário do hospital distrital Mastung.

(Reportagem de Jibran Ahmad)