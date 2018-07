Militantes realizam atentados no Afeganistão Insurgentes bombardearam uma base norte-americana no Afeganistão e derrubaram um helicóptero da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), matando três oficiais de inteligência afegãos que estavam à bordo. No oeste do Afeganistão, também nesta terça-feira, um adolescente realizou um atentado suicida dentro de uma loja e matou cinco pessoas.