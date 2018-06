Militantes somalis postam foto de soldado francês morto

Em cada uma das duas fotografias, é visível uma cruz prateada presa a uma corrente no pescoço do soldado. Na mensagem publicada, o grupo diz houve "um retorno dos cruzados, mas a cruz não pôde salvá-lo da espada". O Al-Shabab é o grupo ligado à Al-Qaeda que controla a maior parte do sul da Somália.

Uma das mensagens também provoca o presidente da França, perguntando: "François Hollande, valeu a pena?"

O soldado foi morto durante uma ação militar desastrosa realizada na manhã de sábado, para resgatar um membro da inteligência francesa, mantido pelo Al-Shabab desde julho de 2009.

O ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, declarou nesta segunda-feira que provavelmente dois militares foram mortos durante a ação. A França acredita que o refém, cujo codinome é Denis Allex, também tenha sido morto, embora o Al-Shabab afirme que ele está vivo.

Além da mensagem no Twitter, o Al-Shabab divulgou um comunicado mais longo, no qual diz que a operação resultou nas mortes de vários militares franceses e deixou "muitos" feridos. Os militantes disseram que o comandante que liderou a operação está entre os feridos e que "grupos paramédicos" do Al-Shabab o transferiram para um hospital, onde ele morreu.

O grupo afirmou também que havia chegado a uma decisão sobre o destino de Allex e que ela será anunciada nas próximas horas.

Comandos franceses, transportados por helicópteros, atacaram posições do Al-Shabab na manhã de sábado, numa tentativa de libertar Allex. As informações são da Associated Press.