Militantes sunitas capturam cidade no norte do Iraque Militantes sunitas tomaram na manhã desta segunda-feira Tal Afar, no norte do Iraque, cidade que fica ao longo da estrada que leva à Síria, agravando os problemas já enfrentados pelo governo de maioria xiita uma semana depois de integrantes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) terem capturado uma grande porção da parte norte do país.