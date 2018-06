Militantes sunitas capturam duas cidades perto de Bagdá Insurgentes sunitas capturaram mais duas cidades a nordeste de Bagdá, no Iraque, afirmaram funcionários do governo. Policiais disseram que os militantes, inspirados na Al-Qaeda, dirigiam jipes armados com metralhadoras e entraram nas cidades de Jalula e Sadiyah, na província de Diyala, ontem à noite. Jalula está localizada a 125 quilômetros de Bagdá e Sadiyah, a 95 quilômetros.