Militar atirou contra própria cabeça em base de Fort Lee

A base de Fort Lee foi temporariamente isolada após a militar montar uma barricada no terceiro andar do prédio, que abriga o quartel-general do Comando de Apoio de Armas Combinadas do Exército. Lyons disse que ao menos 1.100 pessoas estavam dentro da instalação na hora do incidente.

O Exército não quis identificar a atiradora ou indicar sua condição. Segundo o major, ela era sargento de primeira classe e estava nas forças militares há 14 anos, sendo que em três deles serviu em Fort Lee. A arma com a qual atirou contra si mesma não era do Exército.

A militar foi levada ao Centro Médico da Universidade Virginia Commonwealth. Não houve relatos de outros feridos. Fonte: Associated Press.