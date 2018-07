Militar britânica dá à luz no Afeganistão

A integrante da Artilharia Real serve na base que sofreu um ataque do Taleban na semana passada, a mesma do príncipe Harry. Ela é natural de Fiji e o parto aconteceu na terça-feira em um hospital militar. "Mãe e bebê estão em condições estáveis no hospital e estão recebendo o melhor cuidado possível", afirmou o Ministério em comunicado. As Forças Armadas não informaram se a mãe sabia ou não que estava grávida.

A Defesa ressaltou que não permite que mulheres grávidas sejam enviadas para o front. Um time de médicos chegará no Afeganistão nos próximos dias para ajudar a soldado e seu filho no retorno para casa. As informações são da Associated Press.