Militar dos EUA que desertou conta como passou 28 anos escondido

No auge da Guerra Fria, o americano David Hemler desertou o posto que ocupava em uma base aérea na Alemanha. Ele passou 28 anos na lista dos mais procurados da Força Aérea dos Estados Unidos.

Quase três décadas mais tarde, sem poder tolerar as saudades da família, Hemler - hoje cidadão sueco - revelou ao mundo sua verdadeira identidade e entrou em contato os irmãos e pais nos Estados Unidos.

Em agosto último, ele foi visitado, na Suécia, pelos pais e irmão, mas corre o risco de ficar até 30 anos na cadeia se puser os pés nos Estados Unidos.

Em depoimento à BBC, Hemler contou sua história.

Guerra Fria

Em 1984, o governo do então presidente americano Ronald Reagan instalou mísseis Pershing II na Alemanha Ocidental. David Hemler, na época com 21 anos de idade, trabalhava como especialista em línguas na base americana de Augsburg, na Bavária, Alemanha.

No entanto, Hemler não estava feliz. Ele procurou seu supervisor e pediu para ser dispensado, declarando que havia se tornado um pacifista.

Em resposta, lhe disseram que procurasse um psiquiatra.

"Eu não achava que ser um pacifista queria dizer que eu estava sofrendo de uma doença mental. Mas eu andava mal", contou.

"À noite, ficava acordado pensando e não conseguia dormir. Também tinha dificuldade para comer, havia até desmaiado algumas vezes".

A Força Aérea não dispensou Hemler. Em vez disso, ele perdeu seu posto secreto e foi ordenado a trabalhar na limpeza da base.

Após um ano limpando o chão, Hemler percebeu que a Força Aérea não o dispensaria facilmente.

"Estava muito difícil. Eu tinha completado três anos (de serviço) e tinha mais três para cumprir."

Então, Hemler começou a considerar a possibilidade de "se ausentar sem permissão". No jargão militar, isso significa deixar seu dever sem permissão oficial, porém sem a intenção de desertar.

"Eu estava me sentindo tão mal, precisava sair dali. Seria como um pedido de ajuda, para que as pessoas entendessem que eu não estava me sentindo lá muito bem."

Suécia

Mas as coisas acabaram acontecendo de maneira diferente.

Hemler decidiu ir para a Suécia. Ele já havia estado lá antes e acreditava que o país tinha acolhido soldados americanos que haviam desertado durante a Guerra do Vietnâ.

Ao chegar, adotou o nome de Hans Schwarz e disse que era filho de viajantes que tinham vivido em 35 países diferentes.

A polícia sueca ficou desconfiada e queria deportá-lo. Sabiam, por seu sotaque, que Hemler vinha do leste dos Estados Unidos. "Mas ninguém sabia para onde me mandar", ele contou. "Eu disse que tinha nascido na Suíça".

Em vez de mantê-lo na prisão, sem provas suficientes sobre a origem de Hemler, as autoridades suecas optaram por libertá-lo.

Um ano e meio mais tarde, ele obteve permissão para viver permanentemente na Suécia.

Ainda assim, Hemler vivia com medo. Sabia que seu direito de residir no país se baseava em uma identidade falsa e que os Estados Unidos procuravam por ele. "Toda vez que ouvia um carro de polícia à distância, achava que estava vindo me pegar".

A Força Aérea dos Estados Unidos colocou o nome de Hemler na lista dos seus dez mais procurados fugitivos - segundo ele, ao lado de assassinos e estupradores

Sua foto era atualizada regularmente no site da Força Aérea e só foi retirada há algumas semanas.

Para evitar ser capturado, Hemler aprendeu sueco e disfarçou sua aparência. Deixou o cabelo crescer até os ombros e parou de fazer a barba.

Ele teve vários empregos, entre eles, o de enfermeiro, trabalhando em um lar para idosos.

Depois, foi para a Universidade, onde estudou estatística. Hoje, Hemler trabalha para um órgão do governo britânico na cidade de Uppsala.

Identidade Secreta

Em 28 anos, Hemler não revelou sua identidade a ninguém - nem à sua primeira namorada na Suécia, com quem teve uma filha, nem à mulher com quem se casou e com quem teve mais dois filhos.

Hemler tampouco podia correr o risco de entrar em contato seus pais. "Eu tinha medo de que, se tentasse contato com meus pais, seria deportado e nunca mais veria minha filha".

Ele teve de fazer a difícil escolha entre manter o contato com a filha ou com seus pais. E escolheu a filha.

Mas quando a filha mais velha cresceu, Hemler não conseguiu mais suportar a separação entre ele e os pais. "Eu já tinha esperado tempo demais e eles haviam esperado muito tempo por mim".

Quando tentou telefonar para os pais, não conseguiu encontrá-los. Então, no dia 16 de maio de 2012, telefonou para uma tia. Seu sotaque sueco despertou suspeitas. No final, Hemler teve de falar com o irmão para provar sua identidade.

O irmão fez perguntas sobre a infância de Hemler no leste da Pennsylvania. "Ele perguntou o nome da nossa tartaruga".

Hemler acertou a resposta. "Meu irmão ficou muito feliz, claro", contou Hemler. "Ele ficou excitado e começou a contar todas as notícias da família nos últimos 30 anos. Foi maravilhoso falar com ele".

Depois, veio a primeira conversa com os pais.

"Esperava que todos estivessem com raiva de mim e merecia ser repreendido, mas todos estavam tão felizes por eu estar de volta, sequer pediram uma explicação. Estavam felizes só em saber que eu estava vivo e bem."

Restava agora contar a verdade à esposa.

"No início, ela não sabia no que acreditar. Então mostrei a minha foto em um dos sites de investigações dos dez mais procurados da Força Aérea."

Hemler disse que a esposa, de ascendência sueca e tailandesa, não se sente traída e entende a razão pela qual ele teve de fingir ser Hans Schwarz.

Ela espera que ele possa, em breve, viajar para a Tailândia para encontrar a família dela lá.

Quase três décadas mais tarde, Hemler finalmente encontrou os pais, irmão, cunhada e sobrinhos, que viajaram para a Suécia para uma visita de duas semanas em agosto.

Hoje cidadão sueco, ouviu de seus advogados que há poucas chances de ele ser extraditado. Mas não pode visitar sua terra natal.

Ele confessou que apesar de ter se casado e ter tido filhos na Suécia, lamenta ter desertado.

"Foi um processo gradual. Acabei me colocando em uma situação da qual não consegui mais sair".

E disse à BBC Brasil que gostaria de iniciar um diálogo com a Força Aérea americana.

"Estou esperando para ver se a Força Aérea vai entrar em contato com o Ministério da Justiça (da Suécia) para que nos encontremos e (para que a FA) faça seu interrogatório em solo sueco".

Hemler disse que não ousaria ir à base da FA americana na Alemanha porque um porta-voz da FA disse à imprensa sueca que ele poderia ser sentenciado a 30 anos de prisão.

"Eu não entendo a razão pela qual fui incluído na lista dos oito mais procurados fugitivos e tenho muito medo de que esteja sob suspeita de ter feito algo que não fiz." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.