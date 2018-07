Militar tentou golpe em 1992 A relação de Wilmer Antonio Moreno com o presidente Hugo Chávez remonta a 1992, quando o militar participou com o líder bolivariano da tentativa de golpe contra Carlos Andrés Pérez. Durante a gestão de Chávez, Moreno atuou como chefe do Plano Bolívar 2000, em que o Exército atuou na reforma de espaços públicos.