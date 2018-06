Militares amotinados cercam sede do governo Militares insatisfeitos com a situação em Mali, que tenta conter o avanço de rebeldes tuaregues no norte do país, iniciaram um motim ontem na capital, Bamako. Inicialmente, os soldados protestavam por mais armas. Pouco depois, blindados fecharam o acesso ao palácio presidencial. Tropas cercaram a rádio e a TV estatais, que saíram do ar. O governo e fontes diplomáticas denunciam uma tentativa de golpe.