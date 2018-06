Militares da Tailândia matam 19 rebeldes Militares da Marinha da Tailândia se defenderam contra um violente ataque de militantes em sua base no sul do país, matando 16 insurgentes após uma troca de tiros, de acordo com as autoridades nesta quarta-feira. A ofensiva resultou no maior número de mortos das guerrilhas muçulmanas desde que mais de 100 morreram em um único dia quase uma década atrás.