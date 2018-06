Militares da Turquia retiram tropas e sarcófago da Síria

Já o canal de televisão privado NTV informou que um soldado foi morto na operação, que incluiu levar o túmulo para a Turquia. Não houve confirmação oficial imediata das informações, mas o primeiro-ministro Ahmet Davutoglu deve participar de uma conferência com a imprensa neste domingo.

Kobani era o foco das bombas lançadas por aviões americanas, enquanto forças curdas batalhavam com militares do grupo do Estado Islâmico, que controla cerca de um terço do Iraque e áreas adjacentes da Síria, em seu califado. A Turquia ficou fora da batalha até o momento.

O túmulo em questão é de Suleyman Shah, avô de Osman I, fundador do Império Otomano.