Militares de Guiné-Bissau cercam casa de premiê Um grupo de dez militares tomou controle da rádio estatal de Guiné-Bissau e expulsou seus funcionários na noite de ontem, enquanto soldados ocuparam a sede do partido governista e a avenida onde vive o primeiro-ministro do país, Carlos Gomes Júnior. Segundo a agência France Presse, disparos de foguetes foram ouvidos perto da casa do premiê.