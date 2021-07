Estados Unidos desocupam sua principal base aérea no Afeganistão

CABUL — O Exército dos Estados Unidos começou a desocupar a base aérea de Bagram, no Afeganistão, informou o jornal The Washington Post nesta sexta-feira, 02. Segundo a publicação, o Pentágono espera concluir sua retirada do país em alguns dias.

Localizado a cerca de 70 quilômetros da capital Cabul, o aeródromo de Bagram é considerado o mais importante do país asiático, e hospedou militares norte-americanos por quase 20 anos. A instalação era frequentemente usada para lançar aviões de ataque contra o Taleban e outros grupos jihadistas, e se tornou o quartel-general das tropas de Operações Especiais dos EUA neste conflito.

"Todos os soldados americanos e membros das forças da OTAN deixaram a base aérea de Bagram", disse à publicação um oficial sênior dos Estados Unidos, sob condição de anonimato.

Entretanto, segundo o Ministério da Defesa afegão, os militares ainda estão no local nesta madrugada (horário de Brasília, tarde de sexta no Afeganistão), apesar da expectativa de saída. "A evacuação ainda não ocorreu, assim que for concluída, avisaremos", disse um porta-voz.

A retirada segue uma ordem emitida em abril pelo presidente Joe Biden para encerrar o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Afeganistão. Mais de 2.400 soldados americanos morreram em 20 anos de combate e pelo menos 20 mil ficaram feridos. Cerca de 47 mil civis também morreram, assim como dezenas de milhares de integrantes das forças de segurança afegãs.

Autoridades militares americanas chegaram a considerar manter Bagram ativa por mais tempo, em resposta a uma ofensiva do Taleban que cercou várias capitais de províncias no país. Por fim, o governo Biden decidiu continuar seu plano de retirada. A base será entregue ao governo afegão, que enfrenta um conflito crescente com o grupo fundamentalista.

A guerra do Afeganistão, a mais longa da história dos Estados Unidos, começou em outubro de 2001 com a missão de caçar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, mentor dos ataques de 11 de setembro. O saudita foi morto em uma operação dos EUA no Paquistão em 2011./EFE e Reuters