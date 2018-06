Militares exigem que príncipe beba menos O comando das Forças Armadas britânicas está insatisfeito com a conduta do príncipe Harry e exige que ele pare de beber tanto para voltar ao treinamento. Segundo o tabloide The Sun, a chance de Harry retornar aos combates no Afeganistão em missões de helicóptero, como diz pretender, está ameaçada pela vida boêmia que tem levado.