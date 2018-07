Militares fecham espaço aéreo do país após golpe Militares golpistas da Guiné-Bissau fecharam ontem o espaço aéreo e marítimo do país, quatro dias após terem derrubado o governo. A medida é uma resposta ao envio de aviões e navios de guerra de Portugal à ex-colônia. Segundo Lisboa, o objetivo da missão é resgatar cidadãos portugueses presos no país africano. Os militares alertaram que as violações do espaço aéreo e marítimo receberão uma "resposta militar".