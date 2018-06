Militares franceses já estão no Mali, diz coronel Um oficial do Exército do Mali, o coronel Abdrahmane Baby, confirmou nesta sexta-feira que militares franceses chegaram ao país do Oeste da África para ajudar o local a conter o avanço de insurgentes islamitas. Baby disse que tropas francesas estão no país, mas não disse quantos soldados e nem o que eles fazem no momento.