Militares matam 30 radicais islâmicos O Exército da Nigéria matou 30 supostos membros do grupo radical islâmico Boko Haram durante um confronto na cidade de Damaturu, capital do Estado de Yobe. Entre eles, estão o comandante de campo em Yobe e um aliado de Abubakar Shekau, suspeito de ser líder do grupo. Outras dez pessoas foram detidas. A ação de domingo foi a última de uma série dos militares nigerianos contra Boko Haram.