Militares norte-americanos e romenos realizam manobras

O começo dos exercícios militares Dacian Viper 2014 ocorreu quando quatro F-16 norte-americanos e um MiG-21 Lancer romeno decolaram da base militar romena Campia Tarzii. A manobra se estenderá por toda a semana na base, que fica 300 quilômetros a noroeste de Bucareste, e foi planejada antes da anexação da Crimeia pela Rússia no mês passado.

Marian Petrus, comandante da Base Aérea 71, disse que pilotos romenos serão treinados para voar os F-16. "O propósito do exercício é o treino de técnicas e práticas usadas por Exércitos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O objetivo final é aumentar o nível de treinamento de pilotos jovens", disse o comandante Adrian Motorga do Esquadrão de Caças 711.

As nações da Otan no Leste Europeu têm pedido à Otan o reforço de sua presença na região após o aumento das tensões entre Ucrânia e Rússia. Tanto a Romênia como Ucrânia e Rússia fazem fronteira com o Mar Negro. A Otan já reforçou suas patrulhas aéreas nos Bálticos e está realizando voos de vigilância do Sistema Aéreo de Alerta e Controle (Awacs) sobre a Polônia e a Romênia. Os EUA anunciaram também que enviarão novas tropas e aeronaves para uma base romena próxima do Mar Negro, decisão que, segundo o país, já havia sido tomada antes da turbulência na Crimeia. Fonte: Associated Press.