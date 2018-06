Militares perdem luxo em viagens e banquetes Um decreto publicado pelo governo chinês proíbe que militares do país realizem banquetes luxuosos, com bebida alcoólica e excesso de comida. A medida é uma tentativa de combater a corrupção entre militares. Oficiais não poderão mais ficar hospedados em hotéis de luxo durante inspeções pelo interior do país. Faixas com mensagens de boas-vindas, tapete vermelho, presentes e arranjos florais também estão vetados.