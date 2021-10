Militares prendem primeiro-ministro e membros do governo de transição no Sudão

CARTUM - Forças militares prenderam membros da liderança civil do Sudão no início desta segunda-feira, 25, segundo fontes do governo, enquanto um grupo pró-democracia convocava os sudaneses a tomarem as ruas para resistir ao que chamou de golpe militar. O primeiro-ministro do país, Abdallah Hamdok, foi detido em prisão domiciliar.

A TV Al Hadath, com sede em Dubai, afirmou que forças militares prenderam quatro ministros, um membro civil do conselho de ministros, governadores e chefes de partidos políticos.

Com a escalada dos protestos em Cartum, capital do país, o Exército sudanês e forças paramilitares restringiram o movimento de civis, enquanto manifestantes ocupavam diferentes áreas da cidade. O aeroporto de Cartum foi fechado e os voos estão suspensos. Testemunhas também confirmaram que os serviços de internet ficaram inativos em diversas partes do país.

O Sudão é governado por um conselho de transição em que civis e militares dividem o poder desde a deposição do ex-presidente Omar al-Bashir, em 2019. No mês passado, as autoridades disseram que houve uma tentativa de golpe por parte de apoiadores de Bashir.

À medida que as tensões aumentavam neste mês, grupos rebeldes e partidos políticos criaram uma coalizão a favor dos militares e pediram às Forças Armadas a dissolução do governo civil. Grupos pró-democracia denunciaram esse passo como o cenário para um golpe.

Na semana passada, ministros civis do governo de transição participaram de protestos em várias cidades do país contra a perspectiva de um regime militar. O chefe militar do conselho já havia afirmado seu compromisso com a transição.

A Associação de Profissionais do Sudão, principal grupo político pró-democrático do país, convocou protestos na manhã desta segunda-feira. “A revolução é uma revolução do povo”, disse em um post no Facebook. “Retomamos nosso apelo para que as ruas sejam completamente ocupadas, com estado de resistência e desobediência civil em massa contra um golpe militar.”

Al-Bashir assumiu o poder no Sudão por meio de um golpe em 1989. Ele foi deposto depois que a força militar não conseguiu encerrar quatro meses de protestos no país. Em novembro, era esperado que o comandante das Forças Armadas do Sudão entregasse a liderança do órgão de transição ao primeiro-ministro Abdalla Hamdok. / REUTERS, AFP, NYT