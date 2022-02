Militares ucranianos que desafiaram navio russo no Mar Negro podem estar vivos

Os guardas de fronteira ucranianos que insultaram um navio de guerra russo em uma conversa gravada que se tornou viral nesta semana podem não ter sido mortos, disseram autoridades ucranianas no sábado, 26, contradizendo uma afirmação anterior do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski.

O Serviço de Guarda de Fronteira ucraniano disse em um comunicado postado em sua página no Facebook que os guardas podem estar vivos, depois que a mídia russa informou que eles foram levados como prisioneiros de sua base na Ilha da Cobra, no Mar Negro, para Sevastopol, uma cidade portuária que a Rússia controla a Península da Crimeia.

Zelenski mencionou a história dos guardas na quinta-feira, 24, ao destacar a resistência ucraniana à invasão russa, dizendo que os 13 guardas "morreram heroicamente". Ele disse que reconheceria cada um com o título de "Herói da Ucrânia".

"Que a memória daqueles que deram suas vidas pela Ucrânia viva para sempre", disse Zelenski.

As ações dos guardas chamaram a atenção internacional depois que uma gravação de áudio revelar a ousadia da pequena guarnição russa no encontro com os militares russos. O áudio foi inicialmente publicado pela agência de notícias ucraniana Ukrayinska Pravda e, posteriormente, um funcionário ucraniano confirmou sua autenticidade ao The Washington Post.

No clipe, uma voz russa avisa os guardas de fronteira que serão atacados se não desistirem.

"Sou um navio de guerra russo", diz uma voz dos invasores. "Peço que deponha suas armas e se renda para evitar derramamento de sangue e mortes desnecessárias. Caso contrário, você será bombardeado."

Os ucranianos responderam corajosamente antes de serem atacados. "Navio de guerra russo", foi a resposta, "vai se f..."

Autoridades ucranianas disseram que os guardas de fronteira foram atacados por aeronaves russas e pela artilharia do navio. Após o ataque, a infraestrutura foi destruída e não houve mais comunicação com os guardas -- o que levou as autoridades a presumirem a morte de todos, aparentemente.

Autoridades ucranianas disseram no sábado que estavam trabalhando para determinar o que aconteceu com os guardas. Não ficou claro quantos guardas estavam na ilha no momento do ataque ou se algum foi morto.

A mensagem dos guardas de fronteira para os russos se espalhou rapidamente, com muitos comparando-a aos famosos gritos de guerra em conflitos anteriores.