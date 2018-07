Militares são presos por tentar matar presidente Pelo menos 37 militares foram detidos ontem na Guiné após tentarem assassinar o presidente Alpha Conde na terça-feira, informaram ontem fontes do governo. Muitos dos detidos tinham vínculos com os antigos governantes militares da Guiné. A antiga colônia francesa livrou-se em novembro do regime militar com a vitória eleitoral de Conde. Segundo a fonte, militares rebeldes atacaram com granadas propelidas por foguetes e disparos de bazuca a residência de Conde, que se salvou por estar dormindo em outro quarto.