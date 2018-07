Militares tomam ruas da capital de Guiné-Bissau

BISSAU - Militares da Guiné-Bissau (antiga Guiné Portuguesa) tomaram o controle nesta quinta-feira do quartel-general do partido do governo e da rádio nacional, enquanto tiros eram disparados nas ruas da capital Bissau. Outros soldados ocuparam a avenida onde fica a residência do ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior.

Veja também:

Guiné-Bissau terá segundo turno em 29 de abril

Morte de militar lança sombra sobre eleição em Guiné- Bissau

Na quarta-feira, a comissão eleitoral da Guiné-Bissau marcou o segundo turno das eleições presidenciais no país africano para 29 de abril. Gomes Jr. é o candidato favorito para vencer as eleições. A Guiné-Bissau passa por uma forte instabilidade política desde 2009, quando o presidente João Bernardo Vieira foi assassinado por militares amotinados.

As informações são da Dow Jones