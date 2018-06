Milos Zeman é eleito presidente da República Checa

O esquerdista Zeman, que em debates anteriores à eleição disse que terá um papel mais ativo no processo legislativo do que seus predecessores, conquistou 55% dos votos após a apuração de 97% das urnas, segundo o escritório de estatísticas checo. Seu oponente, Karel Schwarzenberg, atual ministro das Relações Exteriores, ficou com 45% dos votos.

O comparecimento às urnas na eleição que teve início ontem ficou em 59% dos eleitores.

Zeman, que hoje lidera um novo partido de centro-esquerda, tem 68 anos e é ex-membro do Partido Comunista checo. Defensor de uma maior integração europeia, Zeman tomará posse em meados de março, quando o presidente Vaclav Klaus, que é conhecido por seu ceticismo em relação ao euro, concluir seu segundo e último mandato. As informações são da Dow Jones.