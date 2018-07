Mina mata seis policiais e um civil no Afeganistão Seis policiais e um civil afegãos morreram ontem, quando o carro em que as forças de segurança estavam passou por uma mina, na província de Uruzgan, no sul do país, informou uma autoridade local. "Os policiais estavam a caminho de seu posto de controle, no distrito de Chora, quando o veículo deles passou por uma mina terrestre", afirmou o chefe de polícia distrital, Mohammad Gul.