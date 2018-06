Mina na Indonésia suspende produção após acidente

"A segurança do trabalho é a prioridade da PT Freeport Indonesia e, por isso, as atividades na mina de Grasberg estão suspensas para a investigação", disse a porta-voz da empresa, Daisy Primayanti.

Primayanti não pôde dizer quando a empresa vai retomar as operações na mina, localizada na província de Papua, na ilha de Nova Guiné.

A operação de mineração no local tem algumas das maiores jazidas de cobre e ouro do mundo. A mina produziu 885 milhões de libra-peso de cobre e 1,1 milhão de onça-troy de ouro no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.