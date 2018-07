Minas terrestres deixam onze civis mortos Ao menos 11 civis foram mortos ontem no Afeganistão por explosões de minas. No leste do país, três homens, duas mulheres e um bebê morreram quando o veículo em que viajavam tocou numa bomba de beira de estrada. No sul, três civis morreram quando seu carro passou sobre uma mina e outros dois, quando pisaram em um artefato similar. Paralelamente, um atirador com uniforme do Exército afegão matou um soldado da Otan.