Mineiros da Lonmin voltam a paralisar atividades

O retorno das paralisações na mina de propriedade da Lonmin é um sinal ruim para a indústria de mineração sul-africana. Foi ali que começou, em agosto, as greves que afetam a produção de ouro e platina do país. A situação enfraqueceu a economia e criou sérios problemas políticos para o presidente Jacob Zuma.

A greve anterior em Marikana causou o mais violento confronto entre policiais e trabalhadores desde o fim do apartheid. Em meados de agosto as forças de segurança abriram fogo contra manifestantes na mina e mataram 34 pessoas.

Milhares de outros mineiros estão em greve em diversas localidades. Muitas companhias estão recorrendo a demissões para tentar encerrar as paralisações que já duram semanas.

Parte da produção de platina em Marikana continua, mas cerca de oito áreas diferentes do complexo foram afetadas nesta quinta-feira, afirmou a porta-voz da Lonmin, Sue Vey. Cerca de 28 mil pessoas trabalham no local. As informações são da Dow Jones.