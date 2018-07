Mineiros enfrentam a polícia no norte da Espanha Mineiros espanhóis em greve usaram nesta terça-feira foguetes artesanais para atirar objetos de ferro contra a polícia, enquanto mantém os protestos na região das Astúrias, montando barricadas que bloquearam uma rodovia e uma ferrovia no norte do país. Em um momento, cerca de 80 policiais dispararam balas de borracha e tentaram desbloquear uma barricada, mas foram impedidos por centenas de mineiros do carvão, que impediram a entrada da polícia na cidade de Cinera.