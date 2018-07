Mineiros espanhóis protestam contra austeridade

Os mineiros caminharam sob forte sol, acompanhados por parentes e simpatizantes e usando os capacetes típicos da profissão. Fogos de artifício encherem o céu da capital da Espanha. Eles unem-se contra o corte de 63% nos subsídios de companhias de mineração decido pelo governo, que enfrenta recessão e o enorme déficit do país.

Alguns andaram por 18 dias para conseguir estar presentes no protesto. Eles foram recebidos como heróis na noite de terça-feira, quando os manifestantes concentraram-se na praça Puerta del Sol, uma das principais de Madri.

David Menendez, 30, trabalha em minas de carvão na região de Astúrias, norte da Espanha, e foi até Madri de ônibus, junto com parentes e colegas de trabalho. Ele trabalha no setor há dez anos e teme perder seu emprego em uma economia com poucas oportunidades. Ele usava um capacete e vestia uma camiseta preta com os dizeres "Orgulho de ser mineiro" na frente e "A causa dos mineiros" atrás. "Estou aqui para defender meu trabalho", disse Menendez. Ele se diz indignado com o aumento de impostos e medidas de austeridade anunciadas pelo primeiro-ministro Mariano Rajoy.

Os novos cortes vão economizar 65 bilhões de euros do orçamento em 2015. Incluem redução de salário de funcionários públicos e membros do Parlamento, redução nos benefícios para desempregados e aumento de impostos. As informações são da Associated Press.