Mineiros peruanos são resgatados após 7 dias Nove mineiros peruanos foram resgatados nesta quarta-feira, após ficarem presos por seis dias numa mina de cobre abandonada. Os homens, cujas idades variam entre 23 e 58 anos, saíram sozinhos do local, cerca de uma hora antes do amanhecer, de um túnel que as equipes de resgate haviam construído após remover mais de 8 metros de terra e pedras.