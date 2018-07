Mineiros soterrados há 7 dias são resgatados Nove mineiros que estavam presos dentro de uma mina de cobre irregular no sul do Peru há uma semana foram resgatados na manhã de ontem. Durante a operação de socorro, vários outros desabamentos ocorreram. Usando óculos escuros para proteger os olhos do sol e cobertos por mantas, os funcionários foram recebidos pelo presidente peruano, Ollanta Humala, e seus parentes na boca do túnel da jazida Cabeça de Negro. "Este momento é como voltar a nascer", afirmou o mineiro Edwin Bellido, que se reencontrou com suas duas filhas mais novas e sua mulher logo após ser retirado da mina.