Mineiros sul-africanos em greve rejeitam proposta

JOHANESBURGO - O governo da África do Sul e os mineiros em greve endureceram suas posições nesta sexta-feira, 14. Os grevistas rejeitaram o aumento oferecido pela Lonmin, que foi bem abaixo das exigências. Já o ministro da Justiça, Jeff Radebe, alertou que as forças de segurança vão reprimir as manifestações diárias de trabalhadores armados com machetes, lanças e bastões.

A violenta greve na mina de platina de propriedade da Lonmin, a terceira maior produtora de platina do mundo, até agora deixou 45 mortos e espalhou-se para duas outras minas. Os mineiros conclamam seus colegas em todo país a juntarem-se à paralisação, colocando em risco o futuro da maior indústria da África do Sul.

O grevistas rejeitaram aumento oferecido de 900 rands ($ 112), que elevaria seu salário mensal para 5,5 mil rands ($ 688). As negociações devem continuar nesta sexta-feira. Os trabalhadores exigem salário de 12,5 mil rands ($ 1,5 mil).

Com AP