Mineradores continuam desaparecidos após acidente na China

PEQUIM - Seis mineradores continuam desaparecidos após o desmoronamento de um dormitório ocupado pelos trabalhadores perto de uma mina de ferro na província chinesa de Hebei (norte), informou a agência oficial "Xinhua".

Onze pessoas estavam no dormitório no dia do acidente, seis ainda permanecem

desaparecidas sob os escombros enquanto cinco conseguiram escapar, de acordo com as autoridades chinesas.

A construção pertencia à unidade de lavagem de minério de ferro Jinxin, no distrito de Qianxi, da cidade de Tangshan (Hebei).

As primeiras investigações atribuíram a origem do acidente à grande quantidade de chuva.