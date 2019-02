Ministério da Defesa diz que intercedeu para que incidentes na fronteira venezuelana não se repitam

BRASÍLIA - O Ministério da Defesa afirmou na noite deste domingo, 24, em nota divulgada há pouco, que intercedeu para que novos incidentes na fronteira entre Brasil e Venezuela, envolvendo a população venezuelana e a Guarda Nacional Bolivariana (GNB), não voltem a acontecer. Segundo o ministério, militares brasileiros e venezuelanos negociaram no local e os veículos antidistúrbios (aparato militar) que estavam na barreira montada na Venezuela recuaram "imediatamente".

Na noite de sábado, três pessoas morreram em confrontos com a GNB e 31 ficaram feridas em Santa Elena do Uairén, cidade venezuelana que faz fronteira com o Brasil. "Os veículos antidistúrbios, que estavam na barreira montada no país vizinho, recuaram imediatamente. Militares brasileiros e venezuelanos negociaram, no local, e foi entendida a inconveniência da presença desse tipo de aparato militar", diz o comunicado.

A pasta ainda afirma que, do lado brasileiro, o controle dos acolhidos foi reforçado para evitar novos confrontos, acrescentando que a fronteira do Brasil continua aberta para acolher os refugiados.

"Há um ano, o Brasil está engajado na Operação Acolhida – ação humanitária para atender aos irmãos venezuelanos que chegam no País. Por isso, o Ministério da Defesa reitera a confiança numa solução urgente para a situação na Venezuela", completa.