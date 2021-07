Ministério da Defesa do Uruguai manda prender chefe da Marinha

O Ministério da Defesa do Uruguai ordenou a prisão do Chefe do Estado-Maior da Marinha Nacional, o contra-almirante Gustavo Luciani, por motivos disciplinares, informou o site Subrayado nesta quinta-feira, 15. A decisão, segundo fontes do ministério ouvidas pelo imprensa uruguaia, teria sido tomada após comentários feitos por Luciani que não são apropriados ao seu cargo.

Leia Também Uruguai tem quase 50% da população totalmente vacinada

Com a sanção, o contra-almirante terá de ficar recluso em determinado local pela quantidade de dias estipulada pelas autoridades. Com 53 anos, Luciani assumiu o cargo no comando da Marinha em junho de 2020 e rapidamente foi promovido a contra-almirante.

O ministro da Defesa do Uruguai, Javier García, deve comentar sobre o caso ainda nesta quinta.