Ministério de Relações Exteriores vai assumir negociações nucleares no Irã

TEERÃ - O presidente do Irã, Hassan Rohani, encarregou nesta quinta-feira, 5, o ministro das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif - bem visto no Ocidente -, da negociação do programa nuclear de Teerã.

Até então, o diálogo estava a cargo do Conselho Supremo de Segurança Nacional, mas as conversas estavam paralisadas havia meses diante dos esforços do Ocidente em interromper o programa iraniano.

A decisão de colocar o chanceler para liderar as negociações envia um forte sinal conciliatório a americanos e europeus.

Suspeita-se que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares, mas o governo do país alega que o programa tem como objetivo somente reatores de energia e pesquisas médicas./ AP