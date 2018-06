Ministra da Alemanha rejeita inserir Ucrânia na Otan A ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, rejeitou a ideia de adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), de acordo com o jornal alemão Rheinische Post, citando uma entrevista com a ministra. "Essa questão não surgirá no futuro previsível", disse.